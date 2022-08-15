Черговий тріумф українок
Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали чемпіонками Європи в технічній програмі серед жіночих дуетів. Для України це 7-ме "золото" на ЧЄ, повідомляє 24 канал.
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Змагання в технічному дуеті проходили без кваліфікації, тож у фіналі взяли участь 19 пар. Українки перевершили свій минулий показник на чемпіонаті світу (91.8617), отримавши за свій виступ у Римі 92.8538 бала.
Цього було достатньо, аби посісти першу сходинку п'єдесталу.
Як і в довільній програмі, друге місце посіли австрійки Анна-Марія та Ейріні-Маріна Александрі, а "бронзу" здобули італійки Лінда Черруті та Констанца Ферро.
Призерки у технічному дуеті
1. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) 92.8538
2.Анна-Марія Александрі / Ейріні-Маріна Александрі (Австрія) 91.9852
3. Лінда Черруті / Констанца Ферро (Італія) 90.3577
Усі медалі України на ЧЄ з водних видів спорту
Зазначимо, що усі нагороди України на турнірі – найвищого ґатунку.
Переможці турніру:
- команда (технічна програма + гайлайт + комбінація)
- Марта Фєдіна (соло, технічна та довільна програми),
- Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми)