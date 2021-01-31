Серйозне підсилення: суперник Динамо у Лізі Європи підписав футболіста з Манчестер Юнайтед

Бельгійський Брюгге підписав угоди з двома футболістами. Клуб орендував у Манчестер Юнайтед Таїті Чонга, а у Фенербахче – Набіля Дірара.

Джерело: офіційний сайт Брюгге

Футболісти гратимуть в Брюгге на правах оренди до кінця поточного сезону.

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Що відомо про Таїті та Дірара

Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи – 18-го і 25 лютого.

21-річний Таїті в першій половині сезону 2020/21 на правах оренди грав за Вердер, забив 1 гол і зробив 2 асисти в 15 матчах. Також відзначився 5 забитими м'ячами в 48 зустрічах за молодіжні та юнацькі збірні Нідерландів.

34-річний Дірар останній офіційний матч провів 25 липня 2020 року. В цілому на його рахунку 8 голів і 12 асистів у 89 матчах за Фенербахче. Він грав за Брюгге в 2008-2012 роках – 19 забитих м'ячів і 45 результативних передач в 153 зустрічах. Також в його кар'єрі був Монако. Забив 3 голи в 36 матчах за збірну Марокко.

Таїті Тransfermarkt оцінює в 6,3 мільйона євро, Дірара – в 200 тисяч євро.