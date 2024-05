"Футбол має тривати": серіал про Шахтар отримав престижну кінопремію

Чотирисерійна стрічка "Футбол має тривати" отримала нагороду Sports Emmy Awards. Стрічка перемогла у номінації "Документальний серіал".

Серіал Football Must Go On ("Футбол має тривати") розповідає про виступи Шахтаря в Лізі чемпіонів-2022/2023 під час повномасштабної війни в Україні. Тоді команда під керівництвом Ігора Йовічевіча посіла третє місце в групі, пройшовши у плей-офф Ліги Європи, однак вилетіла в 1/8 фіналу.

Важливий здобуток для Шахтаря

Фільм про "гірників" випередив інших чотирьох номінантів: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

Генеральний директор Шахтаря поділився емоціями від отриманої кінонагороди.

Радію і сумую водночас з цього приводу. Радію, тому що це наша перемога, де ми конкурували з такими грандами, як Formula 1: Drive to Survive, Quarterback. Тож вітаю всіх наших прихильників і вболівальників з цією перемогою! Вдячний компанії CBS, Петеру Радовічу, Алексу Гейлу і Володимиру Мулі та всій творчій команді, яка працювала над серіалом. Сумую, тому що це фільм про жахливі дні війни, про біль, сльози, страждання. Але в будь-якому разі це – перемога. Наша, перемога всієї України. Тому що світ має знати про війну, і ми будемо використовувати кожну нагоду, щоб здобути світову підтримку в боротьбі проти агресора,

– зазначив Сергій Палкін.



Нагорода Sports Emmy Awards / Фото з соцмереж ФК Шахтар

Подивитися серіал Football Must Go On можна на медіаплатформі MEGOGO.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Шахтар став чемпіоном України, а також заволодів Кубком України.