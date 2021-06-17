Після 16 років у клубі: Реал офіційно розлучається з капітаном Рамосом

Капітан "бланкос" Серхіо Рамос ухвалив рішення покинути Реал. Він захищав кольори мадридського клубу протягом 16 років.
Про свій відхід іспанський футболіст офіційно оголосить 17 червня. На пресконференції захисник попрощається з уболівальниками та розповість про плани на майбутнє.
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Контракт Серхіо Рамоса з Реалом звершується 30 червня. За інформацією ЗМІ, Флорентіно Перес пропонував продовжити угоду ще на один рік з пониженням зарплати на 10%.
Однак президент мадридського клубу отримав відмову від оборонця, який хотів підписати новий контракт мінімум на два сезони.
Сьогодні зацікавлені у підписанні 35-річного капітана "вершкових" 3 клуби:
- Манчестер Сіті;
- Манчестер Юнайтед;
- Севілья.
Варто зазначити, що іспанець є вихованцем андалусійського клубу. Саме звідти у 2005 році він перебрався у Реал.Зверніть увагу! Серхіо Рамос захищав кольори Реалу протягом 16 років. За це час він відіграв за "вершкових" 671 матч, відзначився 101 голом і 40 асистами.
Трофеї Рамоса в Реалі
У футболці мадридського Реала Серхіо Рамос виграв 23 трофеї:
- Чемпіонство в Іспанії – 5 разів;
- Кубок Іспанії – 2 рази;
- Суперкубок Іспанії – 4 рази;
- Ліга чемпіонів – 4 рази;
- Суперкубок УЄФА – 3 рази;
- Клубний чемпіонат світу – 4 рази.
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