Легенда збірної Іспанії переписав історію ЛЧ, побивши голеадорський рекорд – відео

У вівторок, 12 грудня, відбулися матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/2024. В одному з них Ланс на своєму полі приймав Севілью.

Господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:1 та забезпечили собі вихід у плей-оф Ліги Європи. Іспанський же колектив закінчив груповий етап лише з 2 очками та залишив єврокубки.

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Ветеран футболу продовжує "штампувати" голи

Попри негативний результат для гостей, у їх складі був гравець, який запам'ятає цей матч і з позитивної сторони. Єдиний гол за Севілью забив Серхіо Рамос, відзначившись "паненкою" з пенальті.

Це взяття воріт стало знаковим для легендарного футболіста. Він забив 17-й гол у Лізі чемпіонів, що зробило його найрезультативнішим захисником в історії найпрестижнішого єврокубка. До цього Серхіо Рамос ділив лідерство з Роберто Карлосом та Жераром Піке.

Зазначимо, що в Лізі чемпіонів легендарний іспанець 15 разів відзначався взяттям воріт, граючи за мадридський Реал та двічі у складі Севільї. Серхіо Рамос забивав у ворота 15-ти різних суперників, а воротарі Баварії та Атлетіко діставали м'яч двічі зі своїх воріт після голів іспанця.

. Всього Серхіо Рамос забив 136 м'ячів протягом кар'єри – 113 на клубному рівні та 23 за збірну Іспанії.

Дивіться відеоогляд матчу Ланс – Севілья (історичний гол Рамоса на 03:39)