В компанію до Мессі та Кривцова: клуб Бекхема підписав зіркового чемпіона світу та Європи

Інтер Маямі невдало виступає в МЛС, але запалює влітку топовими трансферами. Новим футболістом американського клубу став Серхіо Бускетс.

Цього літа клуби Саудівської Аравії підірвали трансферний футбольний ринок. Після переходу Кріштіану Роналду багато топ-зірок з Європи відправились на Ближній Схід.

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Тим часом на іншому боці світу активну трансферну кампанію проводить американський Інтер з Маямі. Нещодавно клуб, яким володіє Девід Бекхем, оголосив про підписання семиразового володаря Золотого М'яча Ліонеля Мессі.

Тепер клуб до аргентинця запросив його колишнього партнера по Барселоні. На своєму офіційному сайті Інтер Маямі оголосив про підписання Серхіо Бускетса.

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35-річний опорник поставив свою підпис під контрактом до 2025 року. Нагадаємо, що за Інтер Маямі також виступає і український захисник Сергій Кривцов. Поки Інтер провалює сезон-2022. Після 22-х матчів Інтер йде останнім у Східній конференції.

Чим відомий Серхіо Бускетс