Потрібно 28 секунд, аби забити гол: Циганков може отримати серйозного конкурента з Реала
Джерело:Relevo
Серхіо Аррібас може стати гравцем Жирони. Іспанський вінгер добре себе зарекомендував у основному складі "вершкових".
Каталонський колектив зацікавлений у підписанні 21-річного Серхіо Аррібаса. Талановитий футболіст може скласти конкуренцію Віктору Циганкову.
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Віє хорошим майбутнім
Головний тренер Жирони Мічел та спортивний директор клуба жадають оформити трансфер Серхіо Аррібаса. Каталонський клуб налаштований скористатися успішним досвідом співпраці з Реалом і таки оформити перехід гравця, для якого поки немає місця в команді Карло Анчелотті. Проте Жироні талановитий футболіст може принести користь. Представники каталонського колектива вже відвідували кілька матчів за участю Аррібаса.
Серхіо виступає як на позиції вінгера, так і на позиції центрального атакувального хавбека. Таким чином, перспективний Аррібас сміло може стати конкурентом зіркового Віктора Циганкова за місце у стартовому складі Жирони.
Проте варто взяти до уваги, що Серхіо – універсальний гравець, тому він може стати навіть заміною для орендованого з Нью-Йорк Сіті Таті Кастельяноса, у його справи у Жироні наразі йдуть не найкращим чином. Аргентинець потрапив під хвилю критики від фанатів Жирони після матчу з Барселоною, через що плакав у роздягальні, а також видалив свої соціальні мережі.
Виступи іспанського таланта
- Наразі Серхіо захищає кольори молодіжної команди "вершкових", яку очолює Рауль, чия команда претендує на вихід у Сегунду.
- Аррібас досить солідно виглядає у стані дублерів "королівського" клуба, оскільки у 29 матчах він забив 13 голів та віддав 7 асистів.
- Щодо основної команди Реала, то Серхіо знадобилося всього 28 секунд, аби відзначитися. Аррібас вийшов на заміну в рамках клубного чемпіонату світу, де і забив свій дебютний гол у ворота єгипетського Аль-Ахлі в рамках півфіналу змагань.