Потрібно 28 секунд, аби забити гол: Циганков може отримати серйозного конкурента з Реала

Серхіо Аррібас може стати гравцем Жирони. Іспанський вінгер добре себе зарекомендував у основному складі "вершкових".

Каталонський колектив зацікавлений у підписанні 21-річного Серхіо Аррібаса. Талановитий футболіст може скласти конкуренцію Віктору Циганкову.

Варте уваги Проблема не в Мудрику: Челсі повторив сумний антирекорд 30-річної давнини

Віє хорошим майбутнім

Головний тренер Жирони Мічел та спортивний директор клуба жадають оформити трансфер Серхіо Аррібаса. Каталонський клуб налаштований скористатися успішним досвідом співпраці з Реалом і таки оформити перехід гравця, для якого поки немає місця в команді Карло Анчелотті. Проте Жироні талановитий футболіст може принести користь. Представники каталонського колектива вже відвідували кілька матчів за участю Аррібаса.

Серхіо виступає як на позиції вінгера, так і на позиції центрального атакувального хавбека. Таким чином, перспективний Аррібас сміло може стати конкурентом зіркового Віктора Циганкова за місце у стартовому складі Жирони.

Проте варто взяти до уваги, що Серхіо – універсальний гравець, тому він може стати навіть заміною для орендованого з Нью-Йорк Сіті Таті Кастельяноса, у його справи у Жироні наразі йдуть не найкращим чином. Аргентинець потрапив під хвилю критики від фанатів Жирони після матчу з Барселоною, через що плакав у роздягальні, а також видалив свої соціальні мережі.

Виступи іспанського таланта