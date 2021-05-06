Стаховський зачохлив ракетку на тенісному турнірі у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський зачохлив ракетку в 1/8 фіналу тенісного турніру в Празі. Сергій у трьох сетах програв Суміту Нагалу з Індії.

Сергій Стаховський – Суміт Нагал 1:2 (6:4, 1:6, 4:6)

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Стаховський вдало розпочав поєдинок проти Нагала на ґрунтовому корті у Празі. У 5 геймі Сергій зробив брейк та повів у рахунку. Однак Нагал відразу відповів зворотним брейком.

У 9 геймі Стаховський вдруге відібрав подачу суперника і далі подав на партію.

Другий сет Сергій, на жаль, віддав майже без боротьби. За три стартові гейми Стаховський виграв лишень один розіграш. У 5 геймі Стаховському вдалося зробити брейк, але Суміт оформив розгром.

У третій партії тенісисти влаштували запеклу боротьбу. У першому ж геймі Стаховський відіграв 4 брейк-пойнти, а згодом вийшов вперед завдяки брейку. Однак у 6 геймі Нагал реалізував один з трьох брейк-пойнтів і зрівняв рахунок.

У 9 геймі представник Індії знову був успішний на подачі Сергія та згодом подав на матч. Поєдинок тривав майже 2 години.