Динамо відпустило багаторічного капітана: Сидорчук став гравцем команди, де грає росіянин

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Досвідчений хавбек захищатиме кольори скромного Вестерло.

В останній день трансферного вікна у бельгійській Лізі Жупіле аутсайдер першості Вестерло підписав гравця київського Динамо та збірної України Сергія Сидорчука. Уродженець Запоріжжя віддав 10 років кар'єри столичному клубу.

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Багаторічний капітан Динамо підписав трирічний контракт з Вестерло. Досвідчений хавбек допомагатиме новій команді зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У коментарі ТаТоТаке президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Сергія Сидорчука.

Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну – є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволеними,

– розповів Суркіс.

Варто відзначити, що у Сидорчука не буде проблем із перетином державного кордону. Сергій разом із дружиною виховують чотирьох дітей.

Нагадаємо, що Сергій Сидорчук був провідним гравцем та капітаном Динамо. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за столичний клуб. З "біло-синіми" Сидорчук виграв 3 титули чемпіона країни, 3 національні Кубки та 3 Суперкубки країни.

Що відомо про Вестерло