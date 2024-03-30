Ніхто не хотів вигравати: колишній капітан Динамо отримав штраф за "дивний" матч у Бельгії
Джерело:Sport.ua
Поєдинок 30-го туру Ліги Жупіле між Вестерло та Генком викликав багато питань у бельгійської прокуратури. Одним із фігурантів неприємної історії став ексдинамівець Сергій Сидорчук.
17 березня у рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло та Генк зіграли в результативну нічию 1:1. Такий рахунок влаштовував обидві команди.
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У Бельгії покарали команди за пасивну гру
За підсумком матчу Генк завершив першу частину турніру в чемпіонській групі (топ-6), а Вестерло гарантував прописку в елітному дивізіоні. Команда Сидорчука потрапила у пульку середняків, де опинилися команди з 7-12 місця.
Що ж сталося наприкінці поєдинку? Генк зрівняв рахунок на 86-й хвилині матчу. Залишок часу футболісти грали на збереження нічийного результату без активності в атаці. Такі дії команд не сподобалися бельгійській прокуратурі, де останні п'ять хвилин гри назвали "кричущим шахрайством" та "глумом над чесною грою".
Вестерло та Генк влаштували цирк: дивіться відео
У підсумку головні тренери Генка та Вестерло отримали дискваліфікації на два матчі. Таке ж покарання отримали капітани команд. Усі гравці, які грали в ці хвилини, були оштрафовані на 1000 євро за пасивне догравання. Серед них опинився колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук. Крім того, Вестерло звільнив головного тренера Ріка де Міла.
Кар'єри Сидорчука у Бельгії
- Нагадаємо, що Сергій Сидорчук приєднався до Вестерло на початку вересня 2023 року. Динамо отримало за свого півзахисника 700 тисяч євро.
- У сезоні 2023/24 українець зіграв за бельгійську команду 23 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист.
- У другій частині чемпіонату Вестерло боротиметься за путівку до Ліги конференцій.
- Контракт Сидорчука з Вестерло діє до 30 червня 2026 року.