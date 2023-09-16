Чорна смуга продовжується: Суперник Шахтаря зіпсував дебют екскапітана Динамо у Європі

Сергій Сидорчук повернувся до розташування свого нового клубу та вже у найближчому матчі дебютував у Бельгії. Однак перший поєдинок за Вестерло опорнику хотілось би забути.

Український півзахисник вийшов у стартовому складі Вестерло у матчі проти Антверпена, який потрапив в одну групу Ліги чемпіонів із донецьким Шахтарем. У першому таймі команди на обох забили лише один гол. На перерву гості пішли з мінімальною перевагою у рахунку, пише 24 Канал.

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У другій частині гри м'яч ще двічі залітав у сітку воріт господарів, а фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Антверпена 0:3.

Сергій Сидорчук провів увесь поєдинок та запам'ятався лише жовтою карткою, яку отримав на 47-й хвилині.

Вестерло зазнав шостої поразки поспіль. Новий клуб Сергія продовжує йти на передостанній 15-й сходинці таблиці, набравши у 7-ми матчах лише один бал. Гірші справи лише в останнього Кортрейка, у якого теж в активі лише один пункт.

22 вересня Вестерло матиме шанс реабілітуватись в очах своїх уболівальників. Клуб українця зіграє на виїзді проти Стандарта. Але це буде надскладний поєдинок для гостей.