Наче звір у клітці: UFC підпише контракт із українцем, який ледь не розквасив обличчя супернику

Абсолютний бійцівський чемпіонат поповниться ще одним українським бійцем. Міжнародна спортивна організація (UFC) запропонувала контракт Сергію Сідею.

Український боєць провів бій у рамках претендентської серії президента UFC Дейни Вайта (Dana White's Contender Series 2023: Week 5). Вже у першому раунді Сергій Сідей змусив рефері закінчити поєдинок.

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Хто він, той самий українець із Канади, якого так хоче UFC

Вже у першому раунді українець, який вже давно проживає у Канаді, поклав на настил Рамона Тавереса. Сідей класно пробив в обличчя супернику, після чого той опинився на землі. Сергій кинувся добивати поваленого американця, але суддя втрутився у бій. Адже це все могло привести до серйозних травм або навіть до втрати свідомості Тавереса.

Одразу після переможного поєдинку Сергію Сідею запропонували контракт із UFC

Відео переможного нокауту Сідея

Цікаво, що сам Вайт не був задоволений рішенням судді в октагоні, який зупинив бій. На думку президента UFC, поєдинок міг продовжуватись, адже Таверес би підійнявся на ноги. Але це вже не проблеми Сідея, який виконав свою справу та переміг.

Промоушен позначає Сідея, який у 16 років пішов шляхом змішаних єдиноборств, як громадянина України, хоча ще з 6 років він проживає у Канаді, куди він виїхав із родиною. Перед цих переможним поєдинком Сергій заявляв, що буде захищати честь не лише України, а й Канади.



Сергій Сідей отримав контракт із UFC / Фото промоушена

У професійній кар'єрі українця, який дебютував у профі в 2018-му, є лише одна поразка, яка датована 2020-м роком, коли Сергій програв Матео Вогелю за рішення суддів. Перемога над Тавересом стала для Сергія маленьким ювілеєм – 10-ю у профі.

Далеко не кожен боєць може похвалитись контрактом із UFC.