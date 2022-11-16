Сергій Ребров зустрівся з українськими військовими в госпіталі

Український тренер Сергій Ребров з неочікуваним візитом завітав у Києв. Він знайшов час для того, щоб зустрітися із захисниками України.

Ребров прибув до Києва в понеділок, 14 листопада. Спочатку він відвідав Головний військовий клінічний госпіталь, де подарував футбольні м’ячі зі своїми автографами та спортивний одяг, залюбки фотографувався і щиро подякував захисникам.

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Після військового госпіталю Ребров побував у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. На згадку про зустріч він подарував майбутнім воїнам футбольні м’ячі та екіпірування, які вони опробують в грі на нещодавно побудованому в ліцеї футбольному майданчику.



Ребров зустрівся з ліцеїстами / фото ТаТоТаке

ЗМІ писали що під час свого візиту до столиці України Ребров зустрівся з представниками Української асоціації футболу. І нібито одна з тем розмов – можливість очолити збірну України.

Зараз збірна України з футболу формально без головного тренера. Контракт Олександра Петракова закінчився в жовтні після останнього матчу проти шотландців. Натомість у Реброва діє контракт з Аль-Айном до літа 2023 року. Але збірна України у відборі на Євро-2024 стартує вже у березні – на виїзді проти Англії. Тож питання щодо головного тренера команди слід визначити до того часу. І нібито під час зустрічі з Ребровим обговорювалася можливість його дострокового розірвання контракту з клубом з ОАЕ, щоб очолити збірну України взимку.