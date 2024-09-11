Ребров із іронічною посмішкою розповів, чи піде у відставку після провалу України у Лізі націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграла матч 2-го туру Ліги націй-2024/2025. "Синьо-жовті" зазнали другої поразки поспіль за три дні.

Цього разу українська збірна поступилась Чехії з рахунком 3:2. У складі синьо-жовтої команди забивали динамівець Владислав Ванат та "гірник" Георгій Судаков, який вийшов із заміни.

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Відповідь Реброва про відставку

Україна із двох поразок стартувала у Лізі націй. Нагадаємо, що 7 вересня підопічні Сергія Реброва програли збірній Албанії 1:2.

Після матчу у Празі серед уболівальників заговорили про можливу відставку головного тренера збірної України. На післяматчевій пресконференції журналіст видання "Трибуна" поставив пряме питання Реброву щодо відставки.

Сергій Станіславович із іронічною посмішкою відповів представнику ЗМІ.

У відставку не йду. Поки що не йду. Зачекайте трохи,

– відповів Ребров.

Відео пресконференції після матчу Чехія – Україна (про відставку Реброва із 12:38)

Україна – єдина збірна у квартеті, яка у стартових двох турах не набрала жодного балу. Лідерство у групі захопила Грузія, яка набрала максимальні 6 очок. По 3 пункти в Албанії та Чехії, які посідають 2-ге та 3-тє місця.

Наступні поєдинки у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть у жовтні 2024 року. 11 жовтня українці зустрінуться із лідерами групи грузинами, а 14 жовтня – проти чехів.