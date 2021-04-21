Сергій Ребров втретє поспіль привів Ференцварош до чемпіонства в Угорщині

В чемпіонаті Угорщини визначився чемпіон країни з футболу. Ним став Ференцварош, який тренує Сергій Ребров. Команда здобула своє 32-е чемпіонство в історії.
Ференцварош оформив чемпіонство за три тури до закінчення чемпіонату. Команда на власному полі обіграла Уйпешт і стала недосяжною для конкурентів.
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Після 30 турів команда набрала 69 очок. Загалом Ференцварош здобув 20 перемог, ще дев'ять разів зіграв внічию. Єдину поразку "Фраді" в чемпіонаті завдав аутсайдер турніру ДВТК.
Для Ференцвароша це третє поспіль чемпіонство в Угорщині. І всі ці три роки командою керує українець Сергій Ребров. Разом з ним в сезоні 2021/2021 чемпіонські титули здобули гравці збірної України Ігор Харатін та Олександр Зубков.
"Три чемпіонські титули поспіль – це неймовірно! Я дуже пишаюся своєю причетністю до цього результату. Крім чемпіонського титулу, важливим моментом було те, що ми змогли добитися успіху і на міжнародному рівні. Найбільшою ж зміною є те, що футболісти нашої команди повністю розуміють гру і стратегію, які я їм пропоную. Думаю, друге і третє чемпіонство ми добули саме завдяки цьому фактору", – заявив Ребров після матчу.
- Варто нагадати, що в цьому сезоні Реброву вдалося вивести Ференцварош в груповий етап Ліги чемпіонів. Там команда потрапила до групи з іспанською Барселоною, італійським Ювентусом та українським Динамо.
- Перший матч між Ференцварошем та Динамо в Угорщині закінчився внічию 2:2. Хоча кияни були попереду 0:2, а другий гол пропустили на 90-й хвилині зустрічі.
- Матч в Києві закінчився мінімальною перемогою Динамо, що і дозволило киянам посісти третє місце в групі та вийти в плей-офф Ліги Європи.