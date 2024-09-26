Помер батько головного тренера збірної України Сергія Реброва

На 86-му році життя пішов у засвіти батько легенди українського футболу Сергія Реброва – Станіслав Ребров. Останнім часом він мав проблеми зі здоров'ям.

Про смерть батька свого колишнього футболіста та тренера повідомив офіційний сайт Динамо. Також свої співчуття висловив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

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Сергій Ребров втратив батька

Керівництво Динамо вшанувало пам'ять Станіслава Івановича Реброва. Завдяки вихованню батька Сергій Ребров золотими літерами вписав своє прізвище до історії українського футболу.

Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття родині Ребрових у зв'язку з цією трагічною подією – смертю близької людини. Схиляємо голову та сумуємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав,

– йдеться у заяві Ігоря Суркіса.

На похоронах батька Сергія Реброва були присутні Юрій Калітвінцев та директор академії Динамо Олексій Іщенко.

Похорони батька Сергія Реброва / фото ФК Динамо

Нагадаємо, що Сергій Ребров народився у Горлівці, на Донеччині. Його батьки працювали у місцевому Палаці дитячої та юнацької творчості. Батько – Станіслав Іванович, вів гурток радіозв'язку, а мама – Алла Василівна, керувала ансамблем бальних танців. Саме батько прищепив Сергію Реброву захоплення радіотехнікою. Станіслав Іванович був одним з провідних радіоаматорів України.