Керманич української збірної, Сергій Ребров, вибачився перед уболівальникам за невдалі виступи команди. Фахівець відзначив, що футболісти мають більшу мотивацію виправити становище у жовтневих матчах.

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У збірної України залишається багато роботи цієї осені

Очільник "синьо-жовтих" відзначив, що українська команда провалила вересневий збір. Дві поразки на старті Ліги націй додали багато роботи національній команді.

Дякую вболівальникам, які створили чудову атмосферу на обох поєдинках, навіть у номінально виїзному проти Чехії. Нам всім дуже неприємно підводити вас, тому можу тільки вибачитись за те що ми не змогли потішити вас кращими результатами та попросити зберегти вашу віру в нас,

– написав Ребров.

Сергій Станіславович підкреслив, що усі негативні емоції треба виплеснути у жовтневих матчах збірної. Зі слів тренера, це найважливіші ігри, які допоможуть виправити становище українських "левів".

За підсумками вересневих матчів у Лізі націй Україна посідає останнє місце у своєму квартеті, не здобувши жодного залікового балу. Національна команда поступилась Албанії та Чехії, обидва матчі відбулись у Празі.

Сергій Ребров вибачився перед вболівальникам за провал збірної України / Допис з інстаграму тренера

У наступних матчах збірна України зіграє із Грузією у Познані – 11 жовтня, о 21:45 за київським часом. Потім "синьо-жовті" у Вроцлаві зустрінуться із Чехією – 14 жовтня, о 21:45 за Києвом.