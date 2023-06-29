Українські гравці показують гідний рівень футболу: Ребров оцінив виступ на Євро-2023

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав третій матч "молодіжки" в груповому раунді Євро-2023. Фахівець залишився задоволеним діями українських гравців.

Підопічні Руслана Ротаня з другого місця вийшли до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023. В останньому матчі групового етапу українці на рівних грали з сильною збірною Іспанії (2:2) та навіть могли перемогти. Лише прикрий гол Руїса на останній хвилині матчу позбавив "синьо-жовтих" першої сходинки в турнірній таблиці.

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Потужна підтримка Реброва

За грою "молодіжки" в цьому матчі спостерігав наставник збірної України Сергій Ребров. Він приїхав до Румунії підтримати Ротаня та його підопічних, а також переглянути кандидатів до головної команди.

Вирішив підтримати нашу збірну, висловив подяку, що вони пройшли до наступного раунду. Вони дуже заслужили на цей вихід. Також мені дуже цікаво подивитись на кандидатів до збірної,

– сказав Ребров.

На думку 49-річного тренера, українці заслужили вихід з групи. Ребров пообіцяв, що в неділю відвідає також чвертьфінальний поєдинок.

Мені подобається нинішня гра команди, про що я вже казав раніше. Українські гравці зараз показують гідний рівень футболу і цілком заслуговують на вихід до наступного раунду. На жаль, я приїхав тільки на цей матч, хоча планував раніше. Упевнений, що на наступний матч плей-оф я так само приїду і підтримаю наших хлопців,

– розповів Ребров.

За словами Реброва, головне завдання молодіжної збірної – це підготовка футболістів для головної команди.

Упевнений, що в Україні дуже багато талановитих хлопців. Дуже важливо, аби ми знайшли вірний підхід до них. Перше завдання — підготувати гравців до першої команди, тому важливіше, аби всі команди грали в приблизно в одну модель гри,

– зазначив Сергій Станіславович.

Зазначимо, що 5 гравців команди Ротаня мають досвід виступів за національну збірну України. Це Михайло Мудрик (11 матчів), Георгій Судаков (7 матчів), Анатолій Трубін (7 матчів), Данило Сікан (6 матчів, 1 гол), Владислав Ванат (3 матчі). Також викликався у табір головної команди країни Артем Бондаренко, але він ще не встиг дебютувати.

2 липня молодіжна збірна України зіграє чвертьфінальний поєдинок проти однолітків з Франції. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.