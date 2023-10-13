Я це не афішую, – Ребров розповів про допомогу для ЗСУ та сімей загиблих футбольних фанатів

Напередодні двох матчів збірної України у відборі на Євро-2024 вийшло велике інтерв'ю із головним тренером Сергієм Ребровим. У ньому наставник розповів, як намагається допомогами армії та землякам після 24 лютого 2022 року.

49-річний наставник став справжнім прикладом патріотизму навіть перебуваючи за кордоном на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сергій Ребров допомагає землякам, як тільки міг.

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Ребров: Нашому народу потрібна допомога

Ще після 24 лютого 2022 року півзахисник збірної України Руслан Маліновський розповідав, що саме нинішній тренер "синьо-жовтих" був ініціатором створення фонду, куди українські футболісти, які грають за кордоном, кидали свої донати.

7 червня 2023-го Ребров лише підтвердив, що є гордістю синьо-жовтої держави. На початку літа Сергій Станіславович очолив головну команду країни з футболу, за яку колись успішно виступав.

В інтерв'ю "Радіо Свобода", 49-річний спеціаліст розповів про свою допомогу військовим, хоча робить це дуже тихо. Ребров підтримує фонд "Трибуна героїв", який опікується сім'ями загиблих футбольних фанатів.

Я багато допомагаю. Я це не афішую. Я вважаю, що це зараз роблять всі, не тільки футболісти. Ті футболісти, які грали закордоном, я знаю, я спілкувався з усіма, вони дуже багато допомагають і ЗСУ, і волонтерам. Я вважаю, що це дуже важлива річ зараз. Нашому народу потрібна допомога. Не тільки воїнам, але і людям, які постраждали від російської агресії. Тому ми робимо усе, що від нас залежне, щоб допомогти нашим людям, щоб допомогти ЗСУ. І з першого дня, будь-хто звертається, я намагаюся допомогти,

– сказав наставник.

Окрім фінансової і гумдопомоги Ребров підіймає моральний дух українських військових, які із пораненнями лежать у госпіталях. Також футбольний коуч не боїться підтримувати хлопців поблизу ворожих позицій.

"Я їздив ближче, я спілкувався з бійцями. Я вважаю це дуже важливо – підтримувати бійців, і людей, які постраждали", – відповів Ребров.

Вже 14 жовтня команда Сергія Реброва спробує принести позитивні емоції українським захисника, багато із них є футбольними уболівальниками, які служать на фронті. У цей день "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

17 жовтня українська збірна зустрінеться із Мальтою. Перед цими двома матчами українці із 7 балами йдуть третіми.