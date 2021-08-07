Сергій Ребров розірвав контракт з Аль-Айном: на черзі збірна України

7 серпня 2021 , 19:14
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Джерело:

ТК "Футбол"

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розірвав контракт з клубом. Тепер, судячи з усього, Ребров готується стати новим наставником національної команди України.

Угода фахівця була розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один.

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До переїзду в Аль-Айн Ребров очолював київське Динамо, Аль-Ахлі та угорський Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост головного тренера збірної України був легендарний наставник Мирон Маркевич. Але шальки терезів схилились на сторону екстренера киян.

У якості футболіста Ребров провів 75 поєдинків за національну збірну і забив 15 голів. Таким чином, він посідає четверту сходинку в історичному реєстрі бомбардирів "синьо-жовтих".

Збірна України залишилася без головного тренера

  • У перший день серпня стало відомо, що контракт Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
  • Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
  • Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
Автор: Юрій Семенюк