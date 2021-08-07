Сергій Ребров розірвав контракт з Аль-Айном: на черзі збірна України

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розірвав контракт з клубом. Тепер, судячи з усього, Ребров готується стати новим наставником національної команди України.

Угода фахівця була розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один.

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До переїзду в Аль-Айн Ребров очолював київське Динамо, Аль-Ахлі та угорський Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост головного тренера збірної України був легендарний наставник Мирон Маркевич. Але шальки терезів схилились на сторону екстренера киян.

Збірна України залишилася без головного тренера

У перший день серпня стало відомо, що контракт Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.

Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

У якості футболіста Ребров провів 75 поєдинків за національну збірну і забив 15 голів. Таким чином, він посідає четверту сходинку в історичному реєстрі бомбардирів "синьо-жовтих".