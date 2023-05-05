Ребровим зацікавився колишній клуб Блохіна: конкуренцію українцю складає легенда Аргентини
Джерело:Sportdog
Головний тренер еміратського Аль-Айна Сергій Ребров в наступному сезоні може очолити грецький Олімпіакос. Клуб з Піреї мав досвід співробітництва з українським спеціалістом.
Один з головних претендентів на посаду головного тренера національної збірної України Сергій Ребров має ще один варіант продовження кар'єри. За повідомленням грецьких ЗМІ, український наставник зацікавив керівництво Олімпіакоса.
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Ребров і Креспо – кандидати на посаду тренера Олімпіакоса
Пірейський клуб займається пошуком тренера на наступний сезон. У поле зору менеджменту потрапив Сергій Ребров, який зарекомендував себе як успішний спеціаліст.
Ще одним кандидатом на тренерське крісло є легендарний форвард Ернан Креспо. Аргентинець нині очолює катарський Аль-Духаїль, з яким виграв Кубок цієї країни.
Наразі Олімпіакос тренує француз Жозе Аніго. За два тури до завершення чемпіонату пірейський клуб втратив шанси на чемпіонство. "Червоно-білі" посідають третє місце, поступаючись Панатінаїкосу та АЕКу. Нагадаємо, що на початку 1990-х Олімпіакос тренував Олег Блохін, а у складі команди виблискували українці Олег Протасов та Геннадій Литовченко.
Ребров і його нова робота
- Нагадаємо, що Сергій Ребров є головним фаворитом на посаду тренера збірної України.
- Президент УАФ Андрій Павелко анонсував призначення нового тренера "синьо-жовтих" напередодні матчу з Німеччиною. Проте невідомо, хто саме очолить головну команду країни.
- Втім, це не єдиний варіант для Реброва з продовженням тренерської кар'єри. Українець має пропозицію залишитися в Аль-Айні, а також варіант зі збірною Саудівської Аравії.