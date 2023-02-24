Ребров очолить збірну України влітку та отримає карт-бланш довіри: деталі договору тренера з УАФ

Наставник Аль-Айна не зможе почати відбір на Євро-2024 з національною командою, але саме він його закінчить. Ба більше, Сергій Станіславович може пропрацювати у національній команді аж сім років.

Вже майже два місяці збірна України з футболу залишається без головного тренера. УАФ вирішила не продовжувати контракт із Олександром Петраковим, який у підсумку очолив збірну Вірменії.

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Давно відомо, що пріоритетом для асоціації є підписання Сергія Реброва. Сам тренер не проти очолити національну команду, але він має чинний контракт з клубом Аль-Айн з ОАЕ, який діє до кінця червня цього року.

Це завадить йому очолити збірну України вже на початку кваліфікації Євро-2024 у березні. Втім з червня Сергій Станіславович має бути призначеним у національну команду, про що повідомляють українські ЗМІ.

За їх інформацією, саме влітку Ребров підпише контракт з УАФ за схемою 1,5+2. Це означає, що він гарантовано допрацює відбір на Євро-2024 та сам фінальний турнір (якщо Україна туди потрапить), а також кваліфікацію на ЧС-2026.

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Також договір може бути пролонгований до кінця аж 2030 року. Це станеться в тому випадку, якщо українську асоціацію задовольнять результати команди та Ребров з командою зможуть збудувати спроможну структуру збірних.

Нагадаємо, що у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 наша команда зіграє з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Перший матч збірна України проведе 26 березня в гостях з британцями. Очікується, що команду на цей матч очолить Руслан Ротань.