Хоче виграти Лігу чемпіонів: Ребров відмовить збірній України та залишиться в Аль-Айні – ЗМІ

Журналіст з ОАЕ запевняє, що Сергій Станіславович бажає продовжити контракт з його чинним клубом. За його інформацією, спеціаліст навіть не розпочинав переговори із УАФ.

З грудня минулого року збірна України з футболу залишається без головного тренера. На матч проти Англії команду очолив наставник молодіжки Руслан Ротань у якості виконуючого обов'язки.

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Очевидним фаворитом на цю посаду є тренер Аль-Айна Сергій Ребров. Його контракт з арабською командою чинний до кінця червня, але матчі всі відіграні будуть ще у травні.

Тому висока ймовірність, що коуч зможе очолити нашу команду на наступні ігри кваліфікації Євро-2024. Українські ЗМІ навіть повідомляють, що УАФ вже домовилась з Ребровим і найближчим часом представить його.

Реброва у збірній не буде?

Втім журналіст з ОАЕ Мохаммед Хамад надає протилежну інформацію. Згідно з нею, Ребров навіть не вів перемовини із УАФ. Ба більше, наставник зацікавлений у продовженні співпраці із Аль-Айном.

Головною метою Сергія Станіславовича є перемога з клубом в азійській Лізі чемпіонів. Якщо керівництво Аль-Айна задовольнить трансферні вимоги українця, то він має всі шанси залишитись в ОАЕ.

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Яка ситуація в Аль-Айні

Ребров очолив Аль-Айн у 2021 році і у своєму дебютному сезоні привів команду до чемпіонства та перемоги в Кубку. Наразі за чотири тури до фінішу ліги ОАЕ його підопічні йдуть другими, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на п'ять балів.

Нагадаємо, що у червні на збірну України очікує три поєдинки. 12 березня "синьо-жовті" мають провести товариський матч із Німеччиною, а 16 та 19 числа на українців очікують ігри кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відповідно.