Прихід у збірну України відкладається: Ребров може залишитись у клубі з ОАЕ

Сергій Ребров успішно працює з Аль-Айном, поки ЗМІ активно сватають його на посаду головного тренера збірної України. Однак далеко не усі вірять у те, що 48-річний наставник очолить головну команду країни.

Коментатор Роберто Моралес висловив свою думку про можливий прихід Сергія Реброва до керма збірної України. Він не вірить, що влітку 2023 року Сергій Станіславович очолить "синьо-жовтих".

Варто дізнатись Україна стартує у відборі на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Моралес: Він не сказав, що точно після завершення контракту з Аль-Айном піде у збірну

Моралес не виключає, що Аль-Айн зробить якомога найкращу пропозицію Реброву щодо продовження контракту.

Ребров давав інтерв'ю і був дуже обережним. Але він не сказав, що точно після завершення контракту з Аль-Айном піде у збірну. Він сказав, що йому там дуже зручно працювати. Це історія про те, що він може продовжити контракт із Аль-Айном. Умови йому там запропонують найкращі,

– сказав Моралес.

Коментатор розповів, що боси Аль-Айна можуть захотіти зберегти Реброва, аби команда добре зіграла на Азійській лізі чемпіонів, яка стартує у серпні.

"Якщо все у нього буде добре з результатами, Реброву можуть запропонувати новий контракт і він зможе вимагати дуже дорогого підсилення під Азійську лігу чемпіонів, яку так бажають багаті власники клубу. Тому питання, хто буде тренером збірної, дуже загадкове", – додав український коментатор.

Наразі збірна України готується до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії під керівництвом Руслана Ротаня, який водночас працює з "молодіжкою" та Олександрією. Легенда Дніпра виведе команду на матч на "Вемблі", який відбудеться 26 березня о 19:00 (за Києвом).

В УАФ очікують, що вже влітку Ребров очолить національну команду. Про це нещодавно в інтерв'ю підтвердив віцепрезидент Української асоціації футболу Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, що чинний контракт Реброва за клубом ОАЕ розрахований до кінця червня 2023 року. Наразі його команда йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 40 очок. Що на 5 балів менше, аніж у лідера сезону Шабаб Аль-Ахлі.

Головне про роботу Реброва в Аль-Айні