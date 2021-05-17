Ребров може очолити АЕК, – ЗМІ

Колишній тренер Динамо Сергій Ребров може змінити клубну прописку. У послугах українського фахівця зацікавлений грецький клуб АЕК.

АЕК цікавиться Ребровим

Ребров може змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Грецький клуб поки не прийняв остаточне рішення щодо Хіменеса.

До слова Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші

Однак, за даними SDNA, ймовірність того, що АЕК отримає нового тренера, зросла. АЕК вибирає з 2 – 3 кандидатур. Ребров, який тричі поспіль став чемпіоном Угорщини, серед претендентів на тренерське крісло.

АЕК може скористатися тим, що відносини Реброва з керівництвом Ференцвароша зіпсувалися. Хоча у Реброва ще рік контракту з "фраді", наставник натякав, що може покинути клуб.

В угорському клубі заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.

Ресурс "Динамомания" вже опублікував зарплату Реброва у новому клубі. Повідомляється, що 46-річний тренер отримуватиме 1,3 мільйона євро в рік.