Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші

Український тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче отримувати більшу зарплату в угорському клубі. Ребров тричі поспіль привів Ференцварош до чемпіонства в Угорщині.

Ребров цікавить інші клуби

Повідомляється, що український тренер бажає, щоб йому збільшили зарплату на тлі інтересу інших клубів. Ребров начебто привернув увагу інших клубів завдяки успіхам на чолі "фраді".

До слова Європейське визнання: Ребров – найкращий тренер сезону в чемпіонаті Угорщини

Нещодавно Ребров дав інтерв'ю, в якому заявив, що думає про своє майбутнє, а не радіє успішному сезону. За словами тренера, керівництво Ференцвароша з ним не обговорювало майбутню співпрацю. На думку Реброва, це неправильна ситуація.

У Ференцвароші були здивовані висловлюваннями Реброва на пресконференції щодо майбутнього. У тренера чинний контракт з угорцями ще на один рік.

Видання Blikk повідомляло, що Ференцварош контактував з іншими тренерами. Серед них Еусебіо Ді Франческо та Петер Штегер. У клубі відповіли, що не будуть коментувати чутки.

Згідно з даними джерела, Ребров отримував 3,4 мільйона доларів від клубу за вихід у Лігу чемпіонів і заробляє майже 68 тисяч доларів у місяць.