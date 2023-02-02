Великий камбек: дві легенди Динамо можуть повернутися в Україну уже взимку

Зірки українського футболу Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко незабаром можуть повернутися на Батьківщину. Українці ведуть перемовини про розірвання контрактів з Аль-Айном.

Сергія Реброва вже давно очікують на тренерському містку національної команди України, а Андрій Ярмоленко повинен замінити в Динамо Віктора Циганкова, який перейшов у Жирону. Тож українці вкрай необхідні на Батьківщині.

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Термінове повернення українців

За даними джерела, обидва українці ведуть активні перемовини з керівництвом Аль-Айну про достроковий розрив контрактів. Цікаво, що угоди Реброва і Ярмоленка розраховані до завершення сезону. Проте вони не збираються залишатися в ОАЕ до літа.

Ярмоленко вже дав принципову згоду на повернення в Динамо, а тому кияни повинні будуть заплатити Аль-Айну компенсацію, якщо Андрій перейде взимку.

Щодо Сергія Станіславовича, то тут ситуація складніша. Арабський клуб не бажає посеред сезону відпускати головного тренера. Адже це буде великий удар по клубу, який ставить перед собою великі завдання на сезон. Тож шанси на повернення Реброва цієї зими досить мізерні.

Втім, перемовини з розірвання контрактів тривають.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко доволі успішно проводить сезон у Аль-Айні.

На рахунку українця 7 м'ячів у 17 матчах і 4 гольові передачі.

Щодо самого Аль-Айну, то він займає шосту позицію в чемпіонаті ОАЕ.

Відставання від лідера першості Шабаб Аль-Ахлі складає 4 пункти.

, що Сергій Ребров є головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Нині команда залишається без тренера, хоча вже менш ніж за два місяці стартує у відбірному турнірі до чемпіонату Європи.