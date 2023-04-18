Колишній захисник Шахтаря розповів про відмінність українських від американських фанатів

У січні 2023 року Сергій Кривцов перебрався із донецького Шахтаря у США. Український захисник розповів про футбольне життя за океаном.

Досвідчений оборонець Інтера з Маямі розповів про популярність серед американських уболівальників. Сергій Кривцов був вражений їх ставлення до футболістів поза межами футбольного поля.

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Кривцов: Після гри до тебе можуть підійти і попросити фото чи автограф, але в Маямі такого немає

Сергій зауважив, що фанати не дозволяють собі робити фото чи брати автограф, аби не порушувати особисті кордони та життя гравців, якщо вони перебувають поза межами стадіону.

Ми коли розмовляли з Філом Невіллом ще в грудні, він розповідав про клуб, як вони дивляться на те, що я гратиму в них. Він сказав, що розуміє, що в Україні та Англії ти дуже впізнавана людина, після гри до тебе можуть підійти і попросити фото чи автограф, але в Маямі такого немає... Ти зіграв гру, вийшов зі стадіону і ти вже просто тато,

– розповів захисник Інтера.

"Навіть коли я розумію, що вболівальники мене впізнали, то вони не підходять, не турбують, бо розуміють, що це моє особисте життя", – додав колишній захисник Шахтаря.

Нагадаємо, що Інтер Маямі став лише третім клубом у житті Кривцова та першим іноземним. До цього грав за запорізький Металург та донецький Шахтар.

Кривцов підписав контракт із американським клубом до кінця 2024 року. Але в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік. За нову команду провів вже 7 матчів, у яких відзначився одним голом.

До слова. Інтер Маямі йде лише на 13-му місці серед 15 клубів МЛС, маючи у своєму активі 6 очок. У крайньому матчі клуб українця мінімально програв Далласу 0:1.