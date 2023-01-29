Ветеран збірної України покине Шахтар заради клубу Бекхема

Вже незабаром донецький Шахтар може втратити досвідченого захисника. Сергій Кривцов може продовжити кар'єру за океаном.

31-річний центрбек готується з Шахтарем до другої частини сезону. Однак за інформацією вже двох джерел, Сергій Кривцов незабаром покине команду.

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Відхід ветерана команди

Видання "Бомбардир" повідомляє, що футболіст лінії захисту перебереться в Інтер Маямі, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем. "Гірники" вже навіть готові достроково відпустити Кривцова заради переїзду у США.

Адже у Кривцова є чинний контракт із донецьким клубом, який спливає 30 червня 2023 року.

Потенційно новий клуб українського захисника грає у Східній конференції МЛС. співвласником якого є легендарний колишній футболіст Девід Бекхем. Свій перший матч у сезоні Інтер Маямі зіграє 26 лютого вдома проти Мореаля.

За інформацією Ігоря Бурбаса, Кривцов може стати не єдиним захисником якого втратить Шахтар взимку 2023 року. Епопея з переходом Миколи Матвієнка досі не закрита. Брайтон не втрачає надій підсилити свою команду досвідченим оборонцем. Вже навіть була інформація, що Матвієнко погодив особистий контракт із "чайками", але от домовитись із Шахтарем буде куди складніше. Сторони далекі від компромісу.

Нагадаємо, що Шахтар закінчив перше коло УПЛ на другому місці, маючи однакову кількість очок із третім Динамо – по 30 балів. "Гірники" поступаються лідеру чемпіонату Дніпру-1 5 пунктами.

Кар'єра Сергія Кривцова у Шахтарі: головне