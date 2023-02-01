Шахтар зворушливо попрощався з Кривцовим: Степаненко та Пятов не стримали сліз – відео

Сергій Кривцов покинув Шахтар. Донецький клуб влаштував тепле прощання ветерана з командою перед від'їздом у США.

Першим прощання розпочав головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч, який подякував Сергію Кривцову за пророблену роботу та побажав успіхів у новій команді. Спершу захисник ледь стримував сльози, але згодом дав волю своїм емоціям.

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Кривцов: Ви завжди будете у моєму серці

На останок Сергій звернувся до команди та подякував їм за 15 років, які він провів у донецькому клубі. Кривцов запевнив, що перехід в Інтер Маямі є новою сторінкою у його життя, але 15 років у Шахтарі назавжди залишаться у його серці.

Дякую, хлопці. Ви завжди будете у моєму серці. Мені буде вас не вистачати. Я знаю, що ми одна сім'я. Усім дуже дякую, але рано чи пізно такі моменти приходять. І мені, на жаль, треба йти зараз. Це нова сторінка мого життя. Я завжди вас буду любити. Будемо на зв'язку та успіхів. Ми – Шахтар,

– сказав Кривцов.

Срна: На одну легенду менше

Із прощальним словом перед командою виступив директор із футболу у Шахтарі Даріо Срна. Хорват, який тепер працює у структурі "гірників" свого часу виступав на футбольному полі з Кривцовим, тому Срні було, що згадати.

Колишній капітан донецького клубу додав, що двері Шахтаря завжди відчинені перед Сергієм, який переїжджає в Інтер Маямі.

На одну легенду менше. Багато чого зробив за цей клуб. Пройшли разом багато чого – від Донецька до Варшави. Скільки він усього зробив для Шахтаря та України. Нехай йде. Крива, двері нашого клубу для тебе завжди відкриті,

– додав Срна.

Після чого Кривцов потиснув руку кожному з команди. Найболючішим цей відхід став для його друга Тараса Степаненка, що зауважив головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч. Опорник не стримав сліз під час прощання, адже обоє розпочинали кар'єру ще у запорізькому Металурзі.

Також мокрі очі були у голкіпера Андрія Пятова. Усі троє вважають ветеранами Шахтаря, які пройшли часи падінь та злетів.

Не стримав сліз й сам Кривцов.

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