Ексгравець Динамо і Дніпра повісив бутси на цвях: йому пророкують роль помічника Ротаня
Джерело:ФК Чорноморець
Колишній футболіст збірної України Сергій Кравченко вирішив завершити ігрову кар'єру. Він може поповнити тренерський штаб Олександрії.
Одеський Чорноморець офіційно повідомив, що капітан "моряків" Сергій Кравченко залишає команду і переходить на тренерську роботу.
Читайте також Арсенал зробив покращену пропозицію Шахтарю по Мудрику
Досвідчений футболіст на протязі трьох останніх сезонів захищав кольори Чорноморця. Кравченко допоміг "морякам" повернутися до елітного дивізіону, а також був їх капітаном.До речі. В нинішньому сезоні Сергій Кравченко зіграв у 9 матчах і віддав два асисти. Всього за "моряків" хавбек відіграв 37 поєдинків, у яких забив 2 голи та зробив 5 гольових передач.
Клуб зворушливо попрощався зі своїм 39-річним футболістом, який розпочне тренерський шлях в новому році.
"Ну ось і все. Капітан одеського клубу йде. Позаду яскрава кар'єра, врожайна на події. Кар'єра, в якій було все - золоті медалі чемпіонату, матчі за національну збірну та в Єврокубках. А крапка була поставлена в Одесі. Хоча, чому крапка, якщо справжній знак оклику! Саме капітан Сергій Кравченко допоміг "морякам" повернутися до Прем'єр-ліги влітку 2021-го.
Ми дякуємо Сергію Кравченку за час, що він провів в команді. Його поведінка на полі під час матчів та тренувань завжди була взірцем для молодих виконавців. Успіхів і перемог на тренерському шляху вам, Сергію Сергійовичу!", – йдеться у повідомленні.
Футбольна кар'єра Сергія Кравченка
- Кравченко народився в Донецьку у сім'ї колишнього гравця Шахтаря Сергія Кравченка.
- Свою футбольнку кар'єру хавбек розпочав у складі "гірників", проте потрапити в основну команду йому не вдалося.
- Гра центрального півзахисника привернула увагу фахівців та вболівальників, коли Сергій перейшов до полтавської Ворскли.
- Кравченко запам'ятався майстерним виконанням штрафних ударів та лідерськими якостями.
- На початку 2009 року Кравченко став гравцем київського Динамо. Проте пробитися в основу "біло-синіх" не зумів.
- Кравченко також захищав кольори Карабаха, Волині, Дніпра, а також новоствореного СК Дніпро-1.
- З 2021 року Сергій виступав у складі Чорноморця.
- Кравченко – володар золотих медалей чемпіонату України 2008/09, володар Суперкубка України 2009. Був фіналістом Ліги Європи УЄФА 2014/15.
- У складі збірної України зіграв 10 матчів і забив 1 гол.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Кравченко може стати помічником Руслана Ротаня у тренерському штабі Олександрії. Колишні футболісти разом грали у складі Дніпра та збірній України.