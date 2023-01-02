Ексгравець Динамо і Дніпра повісив бутси на цвях: йому пророкують роль помічника Ротаня

2 січня 2023, 13:50
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Джерело:

ФК Чорноморець

Колишній футболіст збірної України Сергій Кравченко вирішив завершити ігрову кар'єру. Він може поповнити тренерський штаб Олександрії.

Одеський Чорноморець офіційно повідомив, що капітан "моряків" Сергій Кравченко залишає команду і переходить на тренерську роботу. 

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Досвідчений футболіст на протязі трьох останніх сезонів захищав кольори Чорноморця. Кравченко допоміг "морякам" повернутися до елітного дивізіону, а також був їх капітаном. 

До речі. В нинішньому сезоні Сергій Кравченко зіграв у 9 матчах і віддав два асисти. Всього за "моряків" хавбек відіграв 37 поєдинків, у яких забив 2 голи та зробив 5 гольових передач.

Клуб зворушливо попрощався зі своїм 39-річним футболістом, який розпочне тренерський шлях в новому році.

"Ну ось і все. Капітан одеського клубу йде. Позаду яскрава кар'єра, врожайна на події. Кар'єра, в якій було все - золоті медалі чемпіонату, матчі за національну збірну та в Єврокубках. А крапка була поставлена в Одесі. Хоча, чому крапка, якщо справжній знак оклику! Саме капітан Сергій Кравченко допоміг "морякам" повернутися до Прем'єр-ліги влітку 2021-го. 

Ми дякуємо Сергію Кравченку за час, що він провів в команді. Його поведінка на полі під час матчів та тренувань завжди була взірцем для молодих виконавців. Успіхів і перемог на тренерському шляху вам, Сергію Сергійовичу!", – йдеться у повідомленні.

Футбольна кар'єра Сергія Кравченка

  • Кравченко народився в Донецьку у сім'ї колишнього гравця Шахтаря Сергія Кравченка.
  • Свою футбольнку кар'єру хавбек розпочав у складі "гірників", проте потрапити в основну команду йому не вдалося. 
  • Гра центрального півзахисника привернула увагу фахівців та вболівальників, коли Сергій перейшов до полтавської Ворскли. 
  • Кравченко запам'ятався майстерним виконанням штрафних ударів та лідерськими якостями.
  • На початку 2009 року Кравченко став гравцем київського Динамо. Проте пробитися в основу "біло-синіх" не зумів.
  • Кравченко також захищав кольори Карабаха, Волині, Дніпра, а також новоствореного СК Дніпро-1.
  • З 2021 року Сергій виступав у складі Чорноморця.
  • Кравченко – володар золотих медалей чемпіонату України 2008/09, володар Суперкубка України 2009. Був фіналістом Ліги Європи УЄФА 2014/15.
  • У складі збірної України зіграв 10 матчів і забив 1 гол.

Зазначимо, що Сергій Кравченко став п'ятою втратою одеситів під час зимової перерви. Раніше Чорноморець розпрощався із албанським вінгером Реалдо Філі, хавбеками Сергієм Петько та Іваном Литвиненком, а також із захисником Сергієм Сухановим. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Кравченко може стати помічником Руслана Ротаня у тренерському штабі Олександрії. Колишні футболісти разом грали у складі Дніпра та збірній України.

Автор: Сергій Шаховець