Чорноморець підсилився фіналістом Ліги Європи

Ексгравець Дніпра-1, 37-річний півзахисник Сергій Кравченко підписав контракт з Чорноморцем.

Джерело: ФК Чорноморець

Деталі угоди не розголошуються. Гравець отримав 14-й номер.

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Що відомо про кар'єру Кравченка

Кравченко починав свою кар'єру в Шахтарі, після якого пограв також в азербайджанському Карабаху, Ворсклі, Динамо і Волині. З 2010-го по 2017 роки грав за Дніпро, і після реорганізації клубу став гравцем Дніпра-1.

Додамо, що Сергій Кравченко в якості капітана команди пройшов з Дніпром-1 всі ліги українського чемпіонату, виходив у півфінал Кубка України.

Всього в УПЛ Кравченко провів 272 матчі (23 м'ячі). За національну збірну України зіграв 10 поєдинків, забив 1 гол (2008-2013).