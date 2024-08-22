З початком повномасштабного вторгнення, колишній громадянин України Сергій Карякін підтримав війну в нашій державі та неодноразово демонстрував символіку окупантів. За це він отримав шестимісячну кваліфікацію від ФІДЕ, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Зрадник України пожалівся на атаку дронів

Під час візиту до російських військових на Харківському напрямку, Карякін повідомив, що потрапив під атаку українських дронів. Зокрема він поскаржився на вибите скло автомобіля та отриману контузію.

Вперше відвідав Харківський напрямок! Тут, звичайно, своя специфіка і дуже висока концентрація fpv-дронів. Дорогою до пункту призначення наші машини потрапили під атаку "пташок", але завдяки майстерності та вдачі водіїв нашій команді вдалося відбутися лише легкою контузією та вибитим склом! Було небезпечно і гучно, але все закінчилося добре і ми виконали своє завдання щодо підтримки наших бійців на лінії бойового дотику,

– заявив Карякін.

Довідка. Сергій Карякін у 2009 році відмовився від українського громадянства на користь російського. У 2022 році зрадник отримав державну нагороду Росії.

Відзначимо, що нещодавно з'явилася інформація, що шахіст може стати сенатором від Криму в Раді Федерації Росії.