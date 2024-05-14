"50 на 50": Дзінзірук оцінив шанси Усика та Ф'юрі виграти бій за абсолют

Сергій Дзінзірук поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Український фахівець оцінює шанси зірок хевівейту як рівні.

Вже незабаром, у ніч з 18 на 19 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Сергій Дзінзірук зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився український тренер та колишній чемпіон WBO у першій середній вазі Сергій Дзінзірук. За його словами, обидві зірки хевівейту мають рівні шанси на перемогу.

"Дуже хочу, щоб Усик переміг цього цигана. Але навіть коли з друзями спілкувались, то я казав, що тут 50 на 50. Як піде поєдинок. В обох боксерів є свої плюси. Саша – це швидкість, досвід, маневровість, відчуття дистанції.

Це його фішки, завдяки яким він повинен виграти. Але ж ми знаємо Фʼюрі. Як він може вдарити, як він може перетерпіти. Здоровий який. Тому для мене тут 50 на 50, не можу когось виділити", – сказав Дзінзірук.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Зазначимо, що і Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.