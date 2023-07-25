Луческу "викидає" чемпіона світу із Динамо: де продовжить кар'єру гравець збірної України

Вже 30 липня київське Динамо стартує у новому сезону УПЛ-2023/2024. Першим суперником киян буде Минай.

Команда ще має декілька днів, аби найкраще підготуватись до матчу першого туру української першості. Однак біло-синю футболку можуть одягнути ще не всі. Мова йде про Сергія Булецу.

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"Містер" не бачить у ньому динамівця

Чемпіон світу не зміг переконати Мірчу Луческу. Тому футболісту групи атаки потрібно шукати собі нову команду. За інформацією видання, 25 липня Булеца повинен був пройти медогляд у польському клубі Заглембе. Наразі інформації нової немає.

Нагадаємо, що у Сергія є контракт із киянами, який спливає 30 червня 2024 року. Його трансферну вартість оцінюють у 2 мільйони євро (дані Transermarkt).

Однак Динамо теж не пальцем роблене. Кияни не готові повністю прощатись із 24-річним хавбеком. "Біло-сині" хочуть віддати Сергія в річну оренду у польський клуб. Адже "Містер" не бачить Булецу у команді, а тим більше у стартовому складі.

Нагадаємо, що з липня 2021 року Булеца перебував в оренді у луганській Зорі, де чудово проявив себе. У минулому сезоні-2022/2023 Сергій провів 30 матчів, у яких відзначився 7 голами та 9 асистами.

Сергій Булеца – футболіст, який недооцінений Луческу

Вихованець київського клубу, який у 2019-му поїхав в оренду у Дніпро.

У 2020-му теж був орендований дніпрянами, а вже наступного року повернувся у Динамо. У складі Дніпра-1 Булеца відіграв 51 матчі – 10 м'ячів і 7 результативних передач.

1 липня 2021 року Сергій пішов в оренду у Зорю, за яку провів найбільше матчів у кар'єрі – 54 поєдинки (9 голів та 13 гольових передач.

Має у своєму активі 15 офіційних матчів з юнацьку команду Динамо U-19 та 3 поєдинки у футболці збірної України.

Сергій Булеца є вихованцем київського Динамо, але досі не провів за першу команду киян жодного офіційного матчу.Матч першого туру УПЛ-2023/2024 Динамо – Минай розпочнеться 30 липня о 17:00.