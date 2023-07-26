Не входить у плани Луческу: Динамо відправило чемпіона світу у Польщу

Сергій Булеца вирішив продовжити кар'єру у сусідній державі. Останні два сезони вінгер був одним із лідерів луганської Зорі.

Цього року Динамо активно працює на трансферному ринку. "Біло-сині" підписали Андрія Ярмоленка, а також повернули з оренд Володимира Бражка та Сергія Булецу.

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Втім схоже, що для вінгера нема місця в Динамо. Офіційни сайт клубу оголосив про те, що наступного сезону Булеца виступатиме у Польщі за місцевий Заглембе.

Клуб з Любліна орендував 24-річного гравця на один рік. Також у поляків буде опція викупу Булеци. Відзначимо, що минулого сезону Заглембе фінішував дев'ятим у чемпіонаті.

Нагадаємо, що Сергій є вихованцем Динамо, але за дорослу команду киян так і не грав. Натомість Булецу віддавали в оренду до Дніпра-1 та Зорі. Саме у складі луганців вінгер провів два останні сезони, забивши 9 голів у 54 матчах.

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Найгучнішим успіхом Сергія є перемога на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році. На тому турнірі Булеца відзначився трьома голами, в тому числі переможним у ворота Італії в півфіналі. За національну збірну України футболіст відіграв три матчі.