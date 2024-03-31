Важлива перемога: українець Богачук виграв пояс тимчасового чемпіона WBC – відео бою

Український боксер Сергій Богачук провів бій проти Браяна Мендоси із США. Наш співвітчизник здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Сергій Богачук (Україна) – Браян Мендоса (США) – UD 12 (117–111, 117–111, 118–110)

Цієї ночі у Лас-Вегасі відбувся бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та американцем Браяном Мендосою. Поєдинок пройшов усю заплановану дистанцію в 12 раундів, пише 24 Канал.

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Богачук декласував Мендосу

Богачук із перших хвилин захопив центр рингу та почав обстрілювати суперника точними ударами. Мендоса трохи розгубився і зосередився на захисті, лише зрідка переходячи у контратаки. Перевага українця питань не викликала протягом усього бою.

За підсумками 12 раундів усі троє суддів віддали перемогу Богачуку. Українець, здобувши 24-ту звитягу на професіональному рингу, став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC в першій середній вазі.

Спочатку Богачук мав боксувати у Лас-Вегасі проти Себастьяна Фундори за повноцінний титул WBC, але той замінив Кіта Турмана у бою проти Тимофія Цзю. Саме з останнім Фундора розіграв вакантний титул Світової Боксерської Ради, здобувши перемогу.

Зазначимо, що на професіональному рингу в Богачука відтепер 24 перемоги, попередні 23 були нокаутом. На жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.

Сергій Богачук – Браян Мендоса – відео бою