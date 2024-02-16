Підкорювачі великих хвиль: серфінг визнано олімпійським спортом в Україні

В січні цього року Міністерство молоді та спорту в Україні визнало серфінг офіційним олімпійським видом спорту. Це надважлива подія, яка відкриває нові двері для наших атлетів.

До повномасштабного вторгнення наші атлети активно розкатували хвилі Чорного моря та проводили Українські чемпіонати з серфінгу в Одесі. Перші такі змагання пройшли у 2018 році. Останній чемпіонат України з серфінгу пройшов 6 – 7 травня 2023 року у Пеніше, Португалія, передає 24 Канал.

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Тепер в Україні будуть більше знати та чути про серфінг

Таке визнання дозволить підняти статус і популярність серфінгу в Україні, залучати більше дітей до цього спорту, отримувати фінансування від держави для участі нашої збірної у міжнародних змаганнях, отримувати спортивні розряди для спортсменів,

– коментує президент Української Федерації серфінгу Василь Кордиш.



Переможець українських змагань з серфінгу Марк Ткаченко / Фото надане 24 Каналу

З 2020 року серфінг являється олімпійським видом спорту. Українська національна збірна з серфінгу виступає на міжнародних змаганнях з 2021 року. Наразі наша збірна готується до чемпіонату світу, який пройде вже 22 лютого 2 2 березня в Пуерто-Ріко. Це буде останній відбірковий етап для участі в Олімпіаді 2024 року, яка відбудеться у Французькій Полінезії на відомій хвилі Чупу.



Збірна України з серфінгу на міжнародних змаганнях, Ель Сальвадор / Фото надане 24 Каналу

Слідкувати за виступами наших атлетів на Міжнародній арені можна в інстаграм акаунті Української федерації серфінгу – www.instagram.com/usfsurf.

Серфінг – олімпійський вид спорту в Україні / Фото надані 24 Каналу