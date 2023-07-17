Срібна медаль та ліцензія на ОІ: Середа та Болюх стали призерами ЧС з водних видів спорту

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Срібна нагорода в активі юних українців – Олексія Середи та Кірілла Болюха.

14 липня у японській Фукуоці стартував чемпіонат світу з водних видів спорту. У фіналі змагань із синхронних стрибків з 10-метрової вишки Україну представили Олексій Середа та Кірілл Болюх, пише 24 Канал.

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За підсумком 6 стрибків українці набрали 439,32 бала, поступившись китайській команді у складі Лянь Цзюньцзє та Хао Янг. Цей результат став найкращим у кар'єрі нашого дуету. Попередній рекорд у 412 балів Середа та Болюх встановили у Монреалі. Для Олексія це друга медаль чемпіонату світу, а для Кірілла – перша у його кар'єрі.

ЧС-2023. Синхронні стрибки з 10 метрів

1. Лянь Цзюньцзє / Хао Янг (Китай) – 477.75 бала

2. Олексій Середа / Кірілл Болюх (Україна) – 439.32 бала

– 439.32 бала 3. Кевін Берлін Реєс / Рандаль Вільярс Вальдес (Мексика) – 434.16 бала

Окрім срібної нагороди, 17-річний Середа та 16-річний Болюх здобули олімпійську ліцензію для збірної України. До речі, це перша ліцензія в Париж-2024 для української збірної зі стрибків у воду.

Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 30 липня. Українські спортсмени змагатимуться за медалі в артистичному плаванні, стрибках у воду, плаванні та хай-дайвінгу.