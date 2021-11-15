Сербія змусила плакати Роналду, який може не поїхати на останній чемпіонат світу в кар'єрі

15 листопада 2021 , 11:38
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Джерело:

24 канал

Кріштіану Роналду мріє виступити на п'ятому чемпіонаті світу в кар'єрі, який, швидше за все, може стати для португальця останнім. Та збірна Португалії з Роналду ризикує пролетіти повз ЧС-2022.

Останній чемпіонат світу для Роналду

Ввечері 14-го листопада збірна Португалії несподівано програла Сербії в ключовому матчі групи A. Європейські бразильці втратили потрібний результат на останніх хвилинах гри.

Як це було Сербія несподівано вирвала перемогу у Португалії на 90 хвилині та вийшла на ЧС-2022

Таким чином, Сербія фінішувала на першому місці в групі та здобула пряму путівку на чемпіонат світу. Португальці завершили відбір на другому місці та спробують вийти на Мундіаль через раунд плей-офф.

Після поразки лідер Португалії не стримував емоцій. Роналду розплакався, усвідомлюючи, що може більше ніколи не зіграти на чемпіонаті світу.


Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images


Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images

Після Катару наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році, коли Роналду вже буде 41 рік.

До уваги. Кріштіану Роналду взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Найкращим результатом Португалії з Роналду у складі був вихід у півфінал ЧС-2006. На чемпіонатах світу нападник забив 7 голів за 17 матчів.

Хто вийшов на ЧС-2022

  • Катар (країна-господар)
  • Німеччина
  • Данія
  • Сербія
  • Іспанія
  • Франція
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Бразилія.

У Європі за три путівки через плей-офф будуть боротися:

  • Португалія
  • Швеція
  • Шотландія
  • Росія
  • Північна Македонія
  • Австрія

До цих збірних приєднаються ще 6 команди після того, як відбудуться останні матчі відбору. Шанс зіграти у плей-офф має Україна, якщо переможе Боснію та Герцеговину, а Франція не програє Фінляндії.

Автор: Михайло Гема