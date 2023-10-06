Україна декласувала союзників Росії: "синьо-жовті" розгромили Сербію у відборі до ЧС-2024

Збірна України з футзалу провела черговий матч в елітному раунді відбору на ЧС-2024. Підопічні Олександра Косенка зустрічалися з командою Сербії.

Сербія – Україна 1:6

Голи: Васич, 11 — Швед, 1, 9, Абакшин 8, 31, Жук 9, Корсун, 25.

"Синьо-жовті" в попередньому матчі відбору несподівано поступилися Польщі (2:3). Тож у матчі проти Сербії українці повинні були надолужити згаяне, повідомляє 24 Канал.

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Тріумфальний матч українців

Підопічні Олександра Косенко дуже впевнено розпочали гостьовий поєдинок. Вже на 18-й секунді матчу Швед розмочив рахунок. Надалі голи у ворота Сербії посипалися, як з рогу достатку.

Гравці "синьо-жовтих" Абакшин, Швед та Жук швидко довели рахунок до 4:0. Після такого потужного початку балканці зуміли відквитати один м'яч. Проте згодом Корсун та Абакшин, який оформив дубль, довели справу до кінця.

У підсумку українці здобули розгромну перемогу з рахунком 6:1. Після трьох зіграних матчів команда Косенка займає другу сходинку в групі В.

Турнірне становище в групі В / УАФ

Відеоогляд матчу Сербія – Україна

. На ЧС-2024 з футзалу вийдуть п’ять переможців груп. Ще чотири найкращі володарі других місць зіграють плей-оф елітного раунду, який відбудеться у квітні наступного року. Чемпіонат світу стартує у вересні 2024 року.