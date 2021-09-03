Матч між збірними України та Франції відбудеться 4 вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Україна – Франція: де дивитися

В Україні правми на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Казахстану покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 16:55.

Дивитися онлайн матч Україна – Франція можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Трансляція матчу Україна – Франція і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".