Футболіст "молодіжки" України відзначився дебютним голом у Шотландії
У вівторок, 25 липня, відбувся матч Кубка шотландської ліги між Сент-Джонстоном та Ейр Юнайтед. Серед авторів голів своє прізвище у протокол записав 21-річний півзахисник господарів.
Максим Кучерявий вийшов у стартовому складі Сент-Джонстона. Наприкінці першого тайму українець зрівняв цифри на табло, адже першим нулі розмочили гості завдяки голу Стангера, пише 24 канал.
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Гол українця не допоміг продовжити боротьбу у Кубку
Це дебютний гол українця у футболці шотландського клубу.
Однак у другому таймі Ейр Юнайтед вдруге у поєдинку повів у рахунку, який зафіксував фінальний свисток – 1:2 на користь гостей.
Клуб 21-річного українського футболіста не лише програв, а й вилетів із розіграшу Кубка.
Що відомо про кар'єру Максима Кучерявого
- Вихованець київського футболу, який у 2021-му році поїхав грати у Шотландію.
- Від того моменту тричі їздив в оренду у місцеві клуби.
- У травні 2023 року повернувся у Сент-Джонстон.
- Його контракт із цим шотландським клубом розрахований до кінця травня 2025 року, а його трансферну вартість оцінюють у 150 тисяч євро.
- Кучерявий має за своєю спиною 2 матчі за "молодіжку" України U-21, у яких забив 1 гол. Також виступав за збірну U-17.