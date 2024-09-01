Українець Данило Семенихін виборов бронзову медаль Паралімпійських ігор-2024

У столиці Франції тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Перший день осені подарував збірній України чималий доробок медалей.

У вечірній сесії відбулося 8 фінальних запливів за участю українських параатлетів. У передостанньому з них змагалися Данило Семенихін та Андрій Драпкін, пише 24 Канал.

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Перша медаль Семенихіна

У кваліфікаційному запливі на 100 метрів брасом Семенихін показав другий результат, Драпкін – шостий. Обидва наших плавців вийшли у фінал.

У фінальному запливі Данило завершив стометрівку з третім результатом. Український плавець вперше здобув бронзову медаль Паралімпійських ігор. Його час – 1:30.96.

Андрій Драпкін був дискваліфікований та залишився без місця.

Зазначимо, що Україна здобула 26 медалей на Паралімпійських іграх в Парижі. З них 17 у плаванні.

Всі медалі України у плаванні на Паралімпіаді-2024