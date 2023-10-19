Вже один українець "розчинився" у цій команді: культовий клуб із Шотландії націлився на Луніна

Кар'єра Андрія Луніна у Реалі добігає свого логічного закінчення. Вкінці поточного сезону-2023/2024 в українського голкіпера спливає контракт із іспанським грандом, який готовий попрощатись із Андрієм.

Українець продовжує відбувати роль у Мадриді та бути другим номером команди навіть за відсутності травмованого Тібо Куртуа, який відновиться не швидше квітня 2024-го.

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Майбутнє може завести у Шотландію

Лунін міг стати першим номером іспанського гранда, якби не рішення клубу взяти в оренду голкіпера Челсі Кепу, який міцно закріпив з собою місце у володіння мадридців. Андрій, який встиг до цієї оренди іспанця двічі зіграти за Реал у поточному сезоні-2023/2024, знову "гріє" лаву запасних.

Паралельно із тим у ЗМІ з'явилась інформація про зацікавленість до Луніна легендарного клубу із Шотландії Селтік. Там вбачають у 24-річному українцю заміну досвідченому Джо Харту, який скоро планує повішати бутси на цвях.

Існує мала ймовірність того, що Селтік може придбати Луніна вже цієї зими. Адже в Андрія ще діятиме контракт із Реалом. Та й навряд "вершкові" захочуть так ризикувати, залишаючись без резервного воротаря із досвідом гри на великому рівні, поки до кінця не відновиться Куртуа.

Окрім Луніна Селтік зацікавився є голкіпером Ліверпуля Куївіном Келлехером, якого теж не відпустять його посеред сезону.

Український слід у Селтіку