Вже один українець "розчинився" у цій команді: культовий клуб із Шотландії націлився на Луніна
Джерело:Record Sport
Кар'єра Андрія Луніна у Реалі добігає свого логічного закінчення. Вкінці поточного сезону-2023/2024 в українського голкіпера спливає контракт із іспанським грандом, який готовий попрощатись із Андрієм.
Українець продовжує відбувати роль у Мадриді та бути другим номером команди навіть за відсутності травмованого Тібо Куртуа, який відновиться не швидше квітня 2024-го.
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Майбутнє може завести у Шотландію
Лунін міг стати першим номером іспанського гранда, якби не рішення клубу взяти в оренду голкіпера Челсі Кепу, який міцно закріпив з собою місце у володіння мадридців. Андрій, який встиг до цієї оренди іспанця двічі зіграти за Реал у поточному сезоні-2023/2024, знову "гріє" лаву запасних.
Паралельно із тим у ЗМІ з'явилась інформація про зацікавленість до Луніна легендарного клубу із Шотландії Селтік. Там вбачають у 24-річному українцю заміну досвідченому Джо Харту, який скоро планує повішати бутси на цвях.
Існує мала ймовірність того, що Селтік може придбати Луніна вже цієї зими. Адже в Андрія ще діятиме контракт із Реалом. Та й навряд "вершкові" захочуть так ризикувати, залишаючись без резервного воротаря із досвідом гри на великому рівні, поки до кінця не відновиться Куртуа.
Окрім Луніна Селтік зацікавився є голкіпером Ліверпуля Куївіном Келлехером, якого теж не відпустять його посеред сезону.
Український слід у Селтіку
- Відзначимо, що у Селтіку вже був відносно нещодавно український слід. Мова йде про вінгера Шахтаря Мар'яна Шведа.
- Вкінці січня 2019-го футболіст перебрався із львівських Карпат, вихованцем яких є, до культового клубу. Але вже наступного дня повернувся в рідний клуб, але на правах оренди до 10 травня 2019-го. У Шотландії пробув до липня 2021-го, але переважно грав в оренді у бельгійському Мехелені.
- За шотландський клуб встиг провести лише три матчі, але відзначитись дебютним голом (сумарно Швед провів на полі 40 хвилин). Мар'ян так і не встиг себе розкрити у цій команді.