Вирішальна гра: хто покаже онлайн матч Селтік – Шахтар в Лізі чемпіонів в Україні

Донецький Шахтар у вівторок, 25 жовтня, зіграє проти шотландського Селтіка матч Ліги чемпіонів. Від цього матчу залежатиме місце "гірників" в групі. І ця гра буде доступна до перегляду в Україні

Шахтар веде боротьбу за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. І перемога у матчі проти Селтіка значно покращить шанси "гірників". Окрім того, перемога або нічия гарантує українській команді щонайменше вихід в плей-офф Ліги Європи.

Варте уваги Головне – не програти: чого очікувати від Шахтаря в матчі проти Селтіка в Лізі чемпіонів

У попередньому матчі між цими командами була зафіксована нічия. Здобуде очко в цьому матчі стало єдиним для "кельтів" в групі. А обидва домашні матчі в Глазго вони програли. Тож у грі проти Шахтаря футболісти шотландського клубу намагатимуться перервати невдалу серію.

Селтік – Шахтар де дивитися онлайн

В Україні є декілька легальних способів дивитися матч Селтік – Шахтар онлайн. Основний – на платформі Megogo, яка є офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів. Тож окрім матчу Селтік – Шахтар, там можна буде глянути й решта матчів Ліги чемпіонів. А в четвер – і матчі Динамо в Лізі Європи та Дніпро-1 в Лізі конференцій.

Трансляція матчу Селтік – Шахтар доступна лише за передплатою "Максимальна".

Окрім того, трансляція Селтік – Шахтар матчу буде доступна і на платформі VoliaTV, яка теж офіційно показує матчі Ліги чемпіонів в Україні.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Селтік – Шахтар.