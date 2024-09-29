Жирона з Циганковим у складі не змогла обіграти Сельту у матчі Ла Ліги

Команда Віктора Циганкова у чотирьох поспіль матчах чемпіонату Ла Ліги не може здобути перемогу. Боротьба на двох фронтах дається взнаки на результатах "жиронців".

Сельта – Жирона 1:1

Голи: Аспас, 81 – Еррера, 38

У неділю, 29 вересня, відбувся матч 8-го туру чемпіонату Ла Ліги 2024/25, в якому Сельта приймала на власному полі Жирону. Обидві команди перед звітним поєдинком знаходилися в середині турнірної таблиці, пише 24 Канал.

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"Сухий" матч Циганкова

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони. Наприкінці першого тайму гості вишли вперед. Янхель Еррера у штрафному майданчику замкнув подачу у виконанні Дейлі Блінда.

Переможний рахунок на користь "жиронців" тримався до 81-ї хвилини поєдинку. Однак Сельта зуміла врятуватися від поразки. Вінгер "небесних" Яго Аспас в один дотик відправив м'яч до сітки воріт після пасу шведа Сведберга.

Циганков відіграв весь ігровий час. Українець міг стати героєм поєдинку, якби на 90-й хвилині реалізував свій момент. Ексдинамівець пробив з меж штрафного майданчика, але голкіпер зумів перевести м'яч на кутовий.

Відеоогляд матчу Сельта – Жирона