Селезньов в Минаї буде отримувати втричі менше, аніж платили Мілевському

Футбольний клуб Минай продовжує готуватися до нового сезону. Команда підписала нападника Євгена Селезньова.

Контракт Селезньова з новим клубом розрахований на один сезон. У новому клубі форвард буде виступати під номером "11".

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За повідомленням ЗМІ, нападник отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць в закарпатському клубі. Для прикладу, нападник Артем Мілевський, який виступав в Минаї в минулому сезоні, отримував щомісяця 200 тисяч гривень.

Селезньов став дванадцятим новачком Минаю в цьому сезоні. В останні дні до команди приєдналися захисники Едвард Кобак, Ігор Гончар, Віктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горін, Олег Синьогуб та Андрій Семенко, півзахисники Михайло Месхи, Антон Байдал та Ельдар Кулієв, а також ще один нападник Олег Вишневський.



Минай в УПЛ замінив Олімпік, який вирішив опуститися в Першу лігу. Відтак команда у терміновому порядку формувала заявку на сезон.



У першому турі Минай мав зіграти проти Динамо. Але цей матч перенесли на пізніший термін (11 серпня). Тож першою грою стане протистояння з Олександрією 31 липня.

Селезньов намагається встановити рекорд УПЛ

Варто відзначити, що Селезньов перейшов в новий клуб УПЛ, щоб побити бомбардирський рекорд. Він належить двом гравцям, які свого часу виступали за київське Динамо – Сергію Реброву та Максиму Шацьких. Обоє забили по 123 голи в чемпіонаті України.

На рахунку Селезньова 116 голів. В минулому сезоні він виступає за Колос, де у першій половині чемпіонату встиг відзначитися п'ять разів (усі голи – з пенальті). Але під час зимової перерви у нього стався конфлікт з тренерським штабом та керівництвом команди, кому він покинув клуб із Ковалівки.

Селезньову ще слід забити 8 голів, щоб побити бомбардирський рекорд УПЛ.