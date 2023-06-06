Селезньов про рішення закінчити кар'єру: "У футбол не можна грати без задоволення"

Євген Селезньов, 6 червня, проведе свій прощальний матч. Головною метою події буде збір на потреби ЗСУ.

Український форвард Євген Селезньов напередодні свого прощального матчу розповів, чому вирішив завершити професійну кар'єру. Футболіст дав оцінку своїм виступам за цей довгий час, у якому було місце, як великим перемогам, так і болісним поразкам.

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У футбол треба грати з задоволенням

Зірковий бомбардир останнім часом перестав отримувати насолоду від гри. То ж, рішення про закінчення кар'єри виявилося логічним.

Я просто перестав кайфувати від футболу. Якщо я не кайфую від футболу, то навіщо грати в нього? В нього не можна грати без задоволення. Ти маєш отримати задоволення, адреналін, теплоту, любов до нього. А просто виходити нема сенсу,

– підкреслив футболіст.

Бомбардир зазначив, що український футбол дуже змінився з того моменту, як він залишав чемпіонат України у 2017 році, адже раніше було інше ставлення до футболістів і люди допомагали гравцям, а після повернення він цього не побачив. Також клуби стали іншими й це розчарувало футболіста.

Наостанок, форвард оцінив свою роль в українському футболі та зазначив, що все, що міг, він віддав улюбленому виду спорту або майже все.

Чи не можу нічого дати українському футболу? По-перше, український футбол сам не хоче, щоби йому давали. Мабуть, так, більше нічого не можу дати. Чи я культовий футболіст? Ні, я так не вважаю. Я робив те, що мені подобалося. Мені не соромно дивитися в очі та в дзеркало щоранку. Я тільки добре приносив країні

– підсумував Селезньов.

Кар'єра Євгена Селезньова

Протягом кар'єри виступав за: Арсенал, Шахтар, Дніпро, Кубань, Малагу, Карабюкспор, Акхісарспор, Бурсаспорі, Колос та Минаї.

Закарпатьський клуб став останнім у кар'єрі Селезньова.

Провів 57 поєдинків за збірну України, у яких забив 11 голів.

За кар'єру українець відіграв 452 поєдинки – 181 м'яч і 39 асистів.

Двічі був найкращим бомбардиром УПЛ (2010/2011 та 2011/2012).

У сезоні-2008/2009 у складі Шахтаря став володарем Кубка УЄФА.

Фіналіст Ліги Європи 2014/2015, де разом із Дніпром поступився 2:3 іспанській Севільї.

Тричі ставав чемпіоном України, двічі переможцем Кубка України та одного разу Суперкубка країни.

Забив 117 голів в елітному українському дивізіоні, що є третім результатом в історії.

Зазначимо. Прощальний матч Євгена Селезньова відбудеться 6 червня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Початок матчу о 17:00. Вхід вільний. На матчі буде організовано збір на підтримку ЗСУ. Транслятор поєдинку – ютуб-канал FootballHub.