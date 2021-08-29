Селезньов вийшов на матч без гасла "Слава Україні!", в Минаї пояснили причину

Нападник Євген Селезньов у матчі УПЛ зіграв у формі, на якій не було обов'язкового атрибута – нашивки з картою України та гаслом "Слава Україні!"

З цього сезону усі команди УПЛ грають з такою нашивкою на формі. На ній зображена карта України та нанесено гасло "Слава Україні!".

Однак в гравця Минаю Євгена Селезньова у матчі проти Шахтаря такої нашивки на формі не було.

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Чому так сталося згодом пояснили в клубі.

"Ігрову футболку Селезньова через певні непередбачувані обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми, за що висловлюємо йому подяку, надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле у матчі з Шахтарем. Проте відповідальні за екіпірування працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність усіх необхідних логотипів та наліпок на формі. Відтак Євген вийшов на поле у футболці без шеврона "Слава Україні", – йдеться в заяві клубу.

Окрім того, в Минаї заявили, що готові понести штрафні санкції щодо цієї ситуації.